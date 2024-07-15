Москвичей призвали не гадать на ромашках

Департамент природопользования попросил не срывать в Москве ромашки для гадания

Жителей Москвы призвали не срывать ромашки для гадания. Оставить растения в покое попросили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

«Еще на Руси этот скромный белоснежный цветочек с желтой сердцевиной считался символом чистой и искренней любви. В наши дни именно ромашка является символом Дня семьи, любви и верности. Тем не менее ботаники столичного департамента природопользования настоятельно просят не рвать цветы для гадания, а любоваться их красотой все лето — ромашки цветут с мая до самой осени», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты отметили, что горожане иногда принимают за ромашку другое растение — нивяник. Этот цветок тоже не стоит срывать, он занесен в столичную Красную книгу. От обычной ромашки он отличается цельными листьями и более крупными корзинками.

Ранее россиян предупредили о штрафах за незаконный сбор мимозы. Наказание ожидает тех, кто срывает цветы на городских территориях и затем продает на рынках или стихийных торговых точках. Сумма взыскания для физических лиц может достигать 4000 рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей.