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12:08, 15 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали условие для изъятия жилья у уклонистов

На Украине уклонисты могут лишиться жилья, получив штрафы на 160 тысяч гривен

Фото: Max / Unsplash

На Украине военнообязанные мужчины, получившие штрафы на 160 тысяч гривен, могут лишиться единственного жилья. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что 16 июля на Украине истекает срок для обновления мужчинами своих военно-учетных данных. В дальнейшем людей, не оплативших выписанные военкоматом штрафы, может ожидать взыскание средств со счетов и даже арест недвижимого имущества. В этом случае в первую очередь конфисковываться будет отдельный от дома земельный участок и другие помещения, а в последнюю — сам жилой дом или квартира, даже если они являются единственным жильем в собственности.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что западные регионы республики, включая Львовскую область, оказались лидерами по числу уклонистов за 2023-й и первую половину 2024 года.

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