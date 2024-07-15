На Украине назвали условие для изъятия жилья у уклонистов

На Украине уклонисты могут лишиться жилья, получив штрафы на 160 тысяч гривен

На Украине военнообязанные мужчины, получившие штрафы на 160 тысяч гривен, могут лишиться единственного жилья. Об этом сообщает украинская «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что 16 июля на Украине истекает срок для обновления мужчинами своих военно-учетных данных. В дальнейшем людей, не оплативших выписанные военкоматом штрафы, может ожидать взыскание средств со счетов и даже арест недвижимого имущества. В этом случае в первую очередь конфисковываться будет отдельный от дома земельный участок и другие помещения, а в последнюю — сам жилой дом или квартира, даже если они являются единственным жильем в собственности.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что западные регионы республики, включая Львовскую область, оказались лидерами по числу уклонистов за 2023-й и первую половину 2024 года.