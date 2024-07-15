На Украине задержали депутата из партии Порошенко за помощь уклонистам

Прокуратура Украины задержала депутата из партии Порошенко за помощь уклонистам

Прокуратура Закарпатской области Украины задержала депутата Береговского городского совета из партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Виктора Саенко за помощь уклонистам в пересечении границы. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«Следствием установлено, что подозреваемый наладил схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста. После нахождения клиентов депутат координировал их дальнейшие действия по успешной реализации плана», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость помощи одному человеку доходила до семи тысяч долларов. Задержанному предъявлено обвинение по части третьей статьи 322 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных жителей Украины не считают, что уклоняться от мобилизации стыдно. Как свидетельствуют данные социологов, уклоняющихся от мобилизации поддерживают больше всего на юге и западе Украины.