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17:32, 15 июля 2024Экономика

Названа причина лесного пожара под Новороссийском

Рослесхоз: пожар под Новороссийском могли спровоцировать местные жители
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае мог возникнуть из-за нарушения местными жителями правил пожарной безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что из-за пожара было возбуждено уголовное дело, а виновные в его возникновении будут наказаны.

Тушение пожара затруднялось сложными горными условиями рельефа, сильными порывами ветра и жаркой погодой. Также была проведена эвакуация из ближайших баз отдыха. В настоящее время лесной пожар не угрожает населенным пунктам, в 16:00 его локализовали на площади в размере 62 гектаров. Ликвидация возгорания ожидается в ближайшее время, заверил Советников.

Мощный лесной пожар возник между Анапой и Абрау-Дюрсо Краснодарском крае 14 июля, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш». Известно, что пожар охватил три базы отдыха под Новороссийском.

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      Мария Черкасова
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