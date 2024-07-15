Названа причина лесного пожара под Новороссийском

Рослесхоз: пожар под Новороссийском могли спровоцировать местные жители

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае мог возникнуть из-за нарушения местными жителями правил пожарной безопасности. Об этом говорится в Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что из-за пожара было возбуждено уголовное дело, а виновные в его возникновении будут наказаны.

Тушение пожара затруднялось сложными горными условиями рельефа, сильными порывами ветра и жаркой погодой. Также была проведена эвакуация из ближайших баз отдыха. В настоящее время лесной пожар не угрожает населенным пунктам, в 16:00 его локализовали на площади в размере 62 гектаров. Ликвидация возгорания ожидается в ближайшее время, заверил Советников.

Мощный лесной пожар возник между Анапой и Абрау-Дюрсо Краснодарском крае 14 июля, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш». Известно, что пожар охватил три базы отдыха под Новороссийском.