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06:43, 15 июля 2024Силовые структуры

Осужденного за мошенничество президента «ФСБ» отпустили на месяц раньше срока

«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Осужденный за мошенничество президент «Фонда содействия безопасности» («ФСБ») вышел на свободу на месяц раньше срока. Московский суд освободил Андрея Першина условно-досрочно, сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант был осужден на пять лет колонии полтора года назад, его обвиняли в мошенничестве на сумму 24 миллиона рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок он отбыл практически полностью.

Отмечается, что Першин не был отправлен в колонию и содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Против ходатайства об УДО не возражала администрация учреждения. Преображенский суд Москвы принял решение освободить осужденного.

Бывшего сотрудника спецслужб и президента фонда с созвучной аббревиатурой арестовали в марте 2021 года. По данным следствия, бывший сотрудник госбезопасности пытался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.

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      Марина Совина
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