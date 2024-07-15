Осужденного за мошенничество президента «ФСБ» отпустили на месяц раньше срока

«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО

Осужденный за мошенничество президент «Фонда содействия безопасности» («ФСБ») вышел на свободу на месяц раньше срока. Московский суд освободил Андрея Першина условно-досрочно, сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант был осужден на пять лет колонии полтора года назад, его обвиняли в мошенничестве на сумму 24 миллиона рублей. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок он отбыл практически полностью.

Отмечается, что Першин не был отправлен в колонию и содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Против ходатайства об УДО не возражала администрация учреждения. Преображенский суд Москвы принял решение освободить осужденного.

Бывшего сотрудника спецслужб и президента фонда с созвучной аббревиатурой арестовали в марте 2021 года. По данным следствия, бывший сотрудник госбезопасности пытался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за несуществующего уголовного преследования.