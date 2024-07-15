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16:46, 15 июля 2024Путешествия

Павел Дуров побывал в Казахстане и поделился впечатлениями от поездки

Дуров заявил, что красота Казахстана может соперничать только с его амбициями

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров побывал в Казахстане и поделился впечатлениями от поездки. Его пост опубликован в Telegram-канале Du Rove's Channel.

Предприниматель признался, что он побывал в Алма-Ате, Астане, национальном парке Бурабай и Чарынском каньоне. По его словам, красота этой страны Центральной Азии может соперничать только с ее амбициями. Дуров заявил, что Казахстан привлекает международные компании и технологические стартапы, а также улучшает свои позиции в сфере образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты.

Автор публикации добавил, что в Казахстане Telegram ежемесячно пользуются 12,5 миллиона местных жителей, что на 25 процентов больше, чем в 2023 году.

В начале июля Дуров отдохнул в Узбекистане и рассказал о поездке. Бизнесмен отметил, что встретил в этой стране «много молодых и талантливых людей с добрыми сердцами».

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      Алина Черненко
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