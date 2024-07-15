Перечислены задачи иностранных военных в рядах ВСУ

Полковник Матвийчук: иностранные наемники редко идут в первых рядах

Иностранные военные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняют задачи по обслуживанию сложной техники, разработке сценариев различных боевых действий, а также ряд других. Об этом рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Есть снайперы, есть диверсанты, есть специалисты, профилирующиеся на уничтожении бронированной техники. Есть и те, кто разрабатывает сценарии различных вторжений, например, вторжения в Белгородскую область», — рассказал Матвийчук.

Хотя это встречается не так часто, есть, по словам полковника, и те иностранцы, которые воюют в пехоте. Они, как он отметил, в частности, были замечены под Харьковом. «Чаще всего это поляки. Под Харьковом как раз наемники шли в первых рядах — так они обкатывают командиров, свою собственную армию в ходе таких действий. В таких действиях участвуют и французы, англичане, немцы, но их намного меньше», — заключил собеседник «Ленты.ру».

13 июля в пророссийском подполье сообщили о прибытии в Харьков новой группы французских наемников. Они находились в составе ВСУ в восточном районе города.