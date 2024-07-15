Первый «бананас» созрел в российском регионе

Первый «бананас» созрел в Ботаническом саду Воронежа

Жара в южной части России ускорила созревание некоторых культур, в том числе редких фруктов. Так, в Воронеже созрел первый «бананас». Об этом сообщает Ботанический сад имени профессора Б.М. Козо-Полянского во «Вконтакте».

«Вкусное событие в Ботаническом! Первый "бананас" созрел! Тропическая кукуруза!» — говорится в сообщении. Уточняется, что жаркая погода ускорила процесс созревания уникального плода на несколько недель.

Бананас — это народное название, которое дали соплодию Монстеры деликатесной, крупной лианы, благодаря особому вкусу. Фрукт, который внешне похож на початок кукурузы, по вкусу похож на банан и ананас одновременно. Монстера деликатесная произрастает в лесах Мексики, Бразилии, Гватемалы, Коста-Рики и Панамы. Некоторое время назад экзотическое растение появилось и в Воронеже.

В городском Ботаническом саду добавили, что на подходе еще восемь плодов растения. Там также анонсировали экскурсию, в ходе которой гости смогут продегустировать уникальный плод.

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