Спасатели в Москве освободили просидевшую на балконе два дня собаку

МЧС: в Москве спасли собаку, просидевшую два дня без еды и воды на балконе

В Москве спасатели освободили собаку, которая провела два дня на балконе квартиры. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что специалисты центра «Лидер» и полицейские пробрались через балкон соседней квартиры к животному и спасли его. В настоящее время собака в безопасности.

Как уточнил Telegram-канал «112», пес был закрыт на балконе без еды и воды, он не мог попасть в квартиру. Связаться с квартирантами и хозяином жилья не получилось. До приезда спасателей соседи спускали животному воду в ведре. По данным издания, хозяина собаки ищут.

В 2023 году в Сочи спасатели помогли собаке, которая сорвалась с 10-метрового обрыва во время прогулки.