Назван размер заработка иностранных наемников на Украине

Полковник Матвийчук: за день боя наемник на Украине получает 1500 долларов

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получают порядка 1500 долларов в сутки, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он добавил также, что большую часть иностранные военных на Украине составляют поляки.

«Наемников из стран НАТО очень много. Больше всего поляков, затем идут англичане, французы, американцы. Есть и немцы. Среди немцев, воюющих на Украине, есть две категории: первая — это советники, инструкторы, которые обслуживают технику: БМП, танки, бронированные гаубицы. Вторая — это бывшие военные, прибывшие кто за драйвом, кто за деньгами», — сказал Матвийчук.

Он добавил: несмотря на то, что формально работу иностранных военных оплачивает Украина, деньги на их содержание выдают сами западные страны.

«Каждая страна перечисляет средства в общий фонд, затем эти деньги идут на услуги наемников. По тем данным, которыми я располагаю, сутки боя стоят около 1500 долларов», — поделился полковник.

Ранее сообщалось, что в боях за Часов Яр на стороне ВСУ принимают участие немецкие наемники. В частности, там они выполняют задачи снайперов.