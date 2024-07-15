Стоимость российского госдолга упала до минимума

Российские государственные облигации упали до минимума за два с половиной года

Индекс государственных облигаций России RGBI в понедельник, 15 мая, опустился до минимальных с марта 2022 года 104,2 пункта. С начала года он потерял более 17 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Падение госдолга ускорилось с середины мая, когда у инвесторов начали расти сомнения в скором снижении ключевой ставки Центробанка. В нынешних условиях распродажа облигаций федерального займа (ОФЗ) продолжается, так как большинство аналитиков считают неизбежным новое повышение ставки.

Текущие депозиты банков выглядят значительно привлекательнее ОФЗ, поэтому переток средств в них продолжается. Падение индекса 15 июня стало особенно сильным, что открывает дорогу к новому снижению.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал, что не удивится повышению ставки сразу до 18 процентов на заседании совета директоров Центробанка 26 июля.

О таком намерении регулятора свидетельствуют как его сигнал на предыдущем заседании (за все годы руководства ЦБ Эльвирой Набиуллиной ставка двигалась в направлении сигнала), так и все параметры, влияющие на изменения. Среди последних — ускорение инфляции, рост инфляционных ожиданий и повышенный уровень кредитования.