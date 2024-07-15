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10:01, 15 июля 2024Бывший СССР

Рогов заявил о сведении к нулю достижений контрнаступления ВСУ

Рогов: достижения ВСУ при контрнаступлении сводятся к нулю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Достижения контрнаступления ВСУ, проводимого летом 2023 года, сводятся к нулю. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«ВСУ теряют территории, захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в прошлом году. (...) На сегодня освобождено свыше 80 % захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», — заявил Рогов.

Он добавил, что летом 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) ценой жизней десятков тысяч солдат украинской армии взяли под контроль села Урожайное и Старомайорское, которые были взяты ВС России 10 июня и 14 июля соответственно.

Ранее Рогов заявил, что освобождение населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР) поможет российским войскам продвигаться в ходе специальной военной операции (СВО).

Рогов объяснил, что благодаря занятию данного населенного пункта российские военные будут активнее двигаться в районе Угледара, также это способствует продвижению от Приютного в сторону Гуляйполя.

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