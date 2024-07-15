Рособрнадзор предложил реформу школьных экзаменов

Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов

Результаты прошедших в девятом классе экзаменов необходимо учитывать при поступлении в колледжи и техникумы. Такую реформу предложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит РБК.

«Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — сказал он.

Руководитель ведомства заявил, что на данный момент люди задаются справедливым вопросом: «для чего сдают экзамены в девятых классах?». При этом, отметил он, не всегда оценки в аттестате отражают действительный уровень знаний учащихся.

Также Музаев порассуждал об альтернативе Единому государственному экзамену (ЕГЭ), которую необходимо придумать, прежде чем его отменять. «Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ», — сказал он.