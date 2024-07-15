Россиянам пообещали 40-градусную жару

Синоптик Вильфанд: на юге России температура воздуха поднимется до 42 градусов

В ближайшие дни температура воздуха на юге России поднимется до 42 градусов Цельсия. Жаркую погоду жителям нескольких регионов страны пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам метеоролога, высокие температурные показатели ожидаются также в Центральном и Сибирском федеральных округах. «В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях [температура ожидается] до 39-42 градусов. Продолжается очень жаркая погода», — спрогнозировал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в Воронеже воздух прогреется до 37 градусов, в Белгороде — до 36, а в Крыму — до 38 градусов Цельсия. 15 и 16 июня экстремально жаркая погода также будет зафиксирована в Кемеровской области и в Республике Алтай — столбики термометров поднимутся до 36-37 градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что периоды интенсивной жары в России будут увеличиваться. Метеоролог отметил, что если в теплое время года температура воздуха превышает норму на пять градусов дольше пяти дней, ситуация считается опасной.