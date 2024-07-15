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15:11, 15 июля 2024Моя страна

Россияне поймали огромную акулу

Рыбаки на Сахалине поймали огромную акулу

Кадр: ОТР

Рыбаки на Сахалине выловили акулу огромных размеров. Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что на берег акулу вытащили с помощью автокрана. По информации канала, несколько дней назад о появлении хищника в районе популярного пляжа сообщали и жители Приморья.

Ранее сообщалось, что кошачий акуленок вылупился из яйца в торговом центре «Галактика» Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Россия.

Кошачьи акулы, содержащиеся в океанариуме «Галактики» в Когалыме, отложили два яйца еще в феврале. Сотрудники центра положили их в специальный контейнер и выставили рядом с коралловым рифом, чтобы посетители могли следить за развитием детенышей.

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      Варвара Кошечкина
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