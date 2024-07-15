Россиянке дали срок за заморенного 9-месячного сына

Заморившей голодом и жаждой 9-месячного сына 25-летней россиянке дали 18 лет

В Волгограде заморившей голодом и жаждой 9-месячного сына россиянке дали 18 лет колонии общего режима. Об этом в понедельник, 15 июля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 3 августа 2023 года 25-летняя осужденная бросила своего сына в квартире на улице Автомагистральная и ушла пить спиртное с друзьями на другом конце города. Мальчик лишенный воды и еды не выжил, позже его обнаружила зашедшая домой бабушка.

Местонахождение фигурантки было установлено оперативными сотрудниками полиции. На нее завели дело по статье 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением) УК РФ .

15 июля в Перми суд арестовал 34-летнюю Ирину Шатову — мать девятилетнего мальчика, найденного в чемодане.