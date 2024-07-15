Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 15 июля 2024Силовые структуры

Россиянке дали срок за заморенного 9-месячного сына

Заморившей голодом и жаждой 9-месячного сына 25-летней россиянке дали 18 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Волгограде заморившей голодом и жаждой 9-месячного сына россиянке дали 18 лет колонии общего режима. Об этом в понедельник, 15 июля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 3 августа 2023 года 25-летняя осужденная бросила своего сына в квартире на улице Автомагистральная и ушла пить спиртное с друзьями на другом конце города. Мальчик лишенный воды и еды не выжил, позже его обнаружила зашедшая домой бабушка.

Местонахождение фигурантки было установлено оперативными сотрудниками полиции. На нее завели дело по статье 156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением) УК РФ .

15 июля в Перми суд арестовал 34-летнюю Ирину Шатову — мать девятилетнего мальчика, найденного в чемодане.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

      Бьянка Цензори в крошечном бюстгальтере пошла с мужем в кино

      Встреча освобожденного в суде генерал-майора Попова с друзьями попала на видео

      Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

      Лебедята устроили забастовку из-за пустой миски

      Врач рассказала об опасности отказа от мяса

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Хоккеист Кузнецов вернется из НХЛ в Россию

      Станция Europa Clipper оказалась уязвима к радиации Юпитера

      Российский имам рассказал о правильном «побивании» жены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше