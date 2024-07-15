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15:58, 15 июля 2024Россия

Российские войска уничтожили британскую САУ в зоне проведения СВО

Минобороны России сообщило об уничтожении британской САУ около Ильинки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Минобороны России

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90, произведенную в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По его данным, поражение британского орудия произошло возле населенного пункта Ильинка.

«Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ британского производства AS-90 в районе населенного пункта Ильинка», — говорится в сообщении.

В этот же день Вооруженные силы России уничтожили еще одну САУ — шведскую Archer, которая считается самым быстрым самоходным орудием в мире. По сообщению оборонного ведомства, самоходка была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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