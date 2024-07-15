Российский военный трижды пытался скрыться от службы и был осужден

В Барнауле суд приговорил военного к 7 годам за три попытки уклониться от службы

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима военного за три попытки уклониться от службы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, 23 ноября 2023 года осужденный, желая отдохнуть от службы, не явился в часть. 25 декабря 2023 года его обнаружили представители военной комендатуры и вернули. 24 января подсудимый снова не появился на службе в установленный срок. 18 февраля его обнаружили и опять отправили в часть. 4 марта ситуация с невыходом на службу повторилась. 5 апреля мужчину снова поймали.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал военного на 20 тысяч рублей за посылку с курительной смесью и гашишным маслом.