«Самая сексуальная в мире судья» снялась без штанов в откровенных позах

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась без штанов в откровенных позах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», предстала в плавках от бикини и коротких облегающих футболках черных и белых цветов. При этом она повернулась к камере спиной, демонстрируя крупным планом ягодицы.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «У меня сердечный приступ от этих фото», «Шикарная женщина», «Очень горячо», «Самая красивая женщина в мире», «Красотка», — писали они.

Ранее водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в обнажающем грудь наряде.