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21:35, 11 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в обнажающем грудь топе

Фото: @milena08gonzalez

Водительница грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в обнажающем грудь наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 339 тысяч подписчиков.

35-летняя женщина, которую прозвали «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в кемпинге Alpina Glamping в местной провинции Алахуэла. Так, на размещенных кадрах она предстала в разноцветном вязаном кроп-топе с завязками на шее, который был скреплен золотистыми цепочками в районе бюста.

Кроме того, автор поста надела синие джинсовые микрошорты с потертостями, добавив к ним коричневый плетеный ремень с объемной пряжкой. В то же время она примерила шляпу соломенного оттенка в ковбойском стиле, солнцезащитные очки с черными линзами и бежево-белые сандалии-гладиаторы.

Ранее в июле американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фигуру в бикини.

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      Карина Черных
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