Налоговая заблокировала счета популярного российского блогера из-за миллионных долгов

ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина из-за долга в 4,6 миллиона рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании бывшего футболиста и популярного блогера Евгения Савина, известного также как «КраСава», из-за миллионных долгов. Об этом пишет Mash.

Речь идет об ИП Савина, с помощью которого он осуществлял деятельность в сфере отдыха и развлечений. Уточняется, что причиной блокировки счетов компании стал долг блогера в размере 4,6 миллиона рублей.

Помимо этого, стало известно, что в стадии ликвидации находится и ООО «Футбольный клуб "Красава"», учредителем которого является Савин.

В марте сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста на два месяца. Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Российской армии. Блогер был объявлен в международный розыск.

Евгений Савин уехал из России в мае 2022 года. Свой отъезд блогер объяснил общественной позицией. Играл в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Он завершил спортивную карьеру в 2015 году, после чего начал вести канал «КраСава» на YouTube. В 2020 году Савин объявил о создании футбольного клуба «Красава».