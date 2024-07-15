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15:05, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета популярного российского блогера из-за миллионных долгов

ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина из-за долга в 4,6 миллиона рублей

Фото: @sava9

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании бывшего футболиста и популярного блогера Евгения Савина, известного также как «КраСава», из-за миллионных долгов. Об этом пишет Mash.

Речь идет об ИП Савина, с помощью которого он осуществлял деятельность в сфере отдыха и развлечений. Уточняется, что причиной блокировки счетов компании стал долг блогера в размере 4,6 миллиона рублей.

Помимо этого, стало известно, что в стадии ликвидации находится и ООО «Футбольный клуб "Красава"», учредителем которого является Савин.

В марте сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста на два месяца. Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Российской армии. Блогер был объявлен в международный розыск.

Евгений Савин уехал из России в мае 2022 года. Свой отъезд блогер объяснил общественной позицией. Играл в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Он завершил спортивную карьеру в 2015 году, после чего начал вести канал «КраСава» на YouTube. В 2020 году Савин объявил о создании футбольного клуба «Красава».

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      Евгения Наумова
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