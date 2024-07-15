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07:15, 15 июля 2024Культура

Согдиана подала на развод с третьим мужем

Российская певица Согдиана подала на развод с третьим мужем
Согдиана

Согдиана. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Российская певица Согдиана (Оксана Нечитайло) подала на развод с третьим мужем Максимом Жерновым . Дело о расторжении брака было зарегистрировано в московском суде четыре дня назад. Об этом сообщает Mash.

Суд дал паре месяц, чтобы примириться. Жерновой и Согдиана воспитывают троих детей: 16-летнего Арджуана, который появился на свет в первом браке исполнительницы с индийским бизнесменом Рамом Говиндой, 13-летнего Микаила, сына Согдианы от предпринимателя Башира Куштова, в 2023 году осужденного условно за покушение на мошенничество, а также 4-летнего Льва, родившегося в последнем браке.

Жерновой комментировать ситуацию не стал.

Ранее стало известно, что певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Известно, что пара состояла в браке 18 лет.

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      Марина Совина
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