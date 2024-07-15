Стало известно об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу боеприпасов и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По информации Лебедева, мощный взрыв прозвучал в городе около 22:18 14 июля. Предположительно, удар был нанесен по объекту в северной части Харькова.

«Прилетело по личном составу и склад зацепило не слабо», — рассказал подпольщик.

Ранее Лебедев сообщал об ударе ракетным комплексом «Искандер» по стоянке украинского железнодорожного эшелона в Харьковской области. Отмечается, что в результате атаки были уничтожены 20 единиц техники, в том числе три боевых машины пехоты (БМП) «Мардер».