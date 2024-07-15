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08:52, 15 июля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу боеприпасов и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По информации Лебедева, мощный взрыв прозвучал в городе около 22:18 14 июля. Предположительно, удар был нанесен по объекту в северной части Харькова.

«Прилетело по личном составу и склад зацепило не слабо», — рассказал подпольщик.

Ранее Лебедев сообщал об ударе ракетным комплексом «Искандер» по стоянке украинского железнодорожного эшелона в Харьковской области. Отмечается, что в результате атаки были уничтожены 20 единиц техники, в том числе три боевых машины пехоты (БМП) «Мардер».

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      Алевтина Запольская
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