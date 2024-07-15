Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 15 июля 2024Наука и техника

Сверхсветовые тахионы вписали в теорию относительности Эйнштейна

Physical Review D: сверхсветовые тахионы не противоречат теории относительности

Изображение: Pixabay

Ученые Варшавского и Оксфордского университетов выяснили, что гипотетические частицы тахионы, которые могут двигаться со скоростью выше скорости света, не противоречат теории относительности Эйнштейна. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review D.

До недавнего времени считалось, что тахионы не вписываются в специальную теорию относительности из-за нескольких причин. К ним относится, например, нестабильность основного состояния тахионного поля, из-за чего такие частицы могли бы образовывать лавины. Во-вторых, изменение системы отсчета наблюдателя приводило бы к изменению числа частиц. Наконец, энергия сверхсветовых частиц могла бы принимать отрицательные значения.

Исследователи обнаружили, что эти трудности возникают из-за так называемых граничных условий, определяющих физические процессы. Оказалось, что для описания квантовых процессов с участием тахионов необходимо учитывать как начальное, так и конечное состояние системы.

Для вычисления вероятности квантового процесса с тахионами требуется информация о будущем конечном состоянии. После включения этого аспекта в теорию все ранее известные трудности исчезли, и теория тахионов стала математически последовательной.

Авторы исследования также предсказывают, что расширение граничных условий приводит к новому типу квантовой запутанности, смешивающей прошлое и будущее состояния. Этот аспект отсутствует в традиционной теории частиц. В статье также обсуждается, могут ли такие тахионы быть обнаружены в реальности или они остаются чисто математической возможностью.

По мнению авторов, тахионы не только возможны, но и являются важным компонентом процесса спонтанного нарушения симметрии, ответственного за образование материи. Это может означать, что возбуждения поля Хиггса до нарушения симметрии могли перемещаться со сверхсветовой скоростью в вакууме.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Российский летчик раскрыл детали просьбы украинских спецслужб угнать Ту-22М3

      Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

      Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США после покушения на Трампа

      Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд

      Женщина рассказала о встрече с известным серийным убийцей

      Покушение на Трампа вынудило Байдена сменить предвыборную тактику

      Сальдо заявил о повреждении ЛЭП в Новой Каховке при обстреле ВСУ

      Названо число рискующих получить штраф за устаревшие военно-учетные данные украинцев

      Сборная Испании выиграла Евро-2024

      Трамп назвал свое спасение «подарком от Бога»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше