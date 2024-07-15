Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:43, 15 июля 2024Мир

В Ирландии обратились к европейцам из-за ситуации на Украине

Ирланский журналист Боуз: западные СМИ скрывают информацию о событиях на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западные СМИ скрывают от людей информацию о реальной ситуации на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, журналисты никогда не сообщают о реальных событиях на Украине. «Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну», — подчеркнул он.

Журналист показал уничтоженный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Таким образом 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине, обратился он к европейцам.

Ранее экс-сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ребекка Коффлер заявила, что Запад продолжает лгать о намерениях России якобы вторгнуться в страны НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространяется из-за сильного ветра, людей эвакуируют

      В Ирландии обратились к европейцам из-за ситуации на Украине

      Россиянин поехал в Пакистан и описал первое впечатление от страны фразой «пахло мочой»

      Экс-аналитик ЦРУ назвал виновных в допуске покушения на Трампа

      В России предложили выращивать ягоды с помощью нейросетей

      Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и получила изумившее ее предложение

      Любители секса с чужими супругами раскрыли свои представления об изменах

      В Севастополе сбили украинский беспилотник и продолжили отражение атаки

      В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

      Байден рассказал о расследовании покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше