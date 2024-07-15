В Ирландии обратились к европейцам из-за ситуации на Украине

Ирланский журналист Боуз: западные СМИ скрывают информацию о событиях на Украине

Западные СМИ скрывают от людей информацию о реальной ситуации на Украине, в том числе массовое уничтожение поставляемого Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, журналисты никогда не сообщают о реальных событиях на Украине. «Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну», — подчеркнул он.

Журналист показал уничтоженный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Таким образом 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине, обратился он к европейцам.

Ранее экс-сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ребекка Коффлер заявила, что Запад продолжает лгать о намерениях России якобы вторгнуться в страны НАТО.