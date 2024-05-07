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18:07, 7 мая 2024Мир

Экс-сотрудница ЦРУ раскритиковала Запад за ложь о России

Экс-офицер ЦРУ Коффлер: Запад лжет о намерениях РФ начать войну с НАТО

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запад продолжает лгать о намерениях России якобы вторгнуться в страны НАТО. Об этом заявила экс-сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ребекка Коффлер, ее слова передает Newsweek.

«Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что Владимир Путин имел какие-либо якобы планы по вторжению в страны альянса. Агрессия России в отношении стран-участниц НАТО — это ложь, которую пропагандируют американскому народу», — сообщила экс-сотрудница.

По мнению Коффлер, «ни один здравомыслящий военачальник не допустит враждебному альянсу» расположиться на близком расстоянии от границ государства. Поэтому основной целью России являются не допустить вступление Украины в НАТО.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны. По словам экс-сотрудника ЦРУ, Россия в любом случае уничтожит военный потенциал Киева. Помимо этого, Москва стремится к сдерживанию деятельности НАТО у своих границ.

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      Дарья Устьянцева
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