Экс-офицер ЦРУ Коффлер: Запад лжет о намерениях РФ начать войну с НАТО

Запад продолжает лгать о намерениях России якобы вторгнуться в страны НАТО. Об этом заявила экс-сотрудница Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ребекка Коффлер, ее слова передает Newsweek.

«Не было никаких разведданных, раскрывающих или предполагающих, что Владимир Путин имел какие-либо якобы планы по вторжению в страны альянса. Агрессия России в отношении стран-участниц НАТО — это ложь, которую пропагандируют американскому народу», — сообщила экс-сотрудница.

По мнению Коффлер, «ни один здравомыслящий военачальник не допустит враждебному альянсу» расположиться на близком расстоянии от границ государства. Поэтому основной целью России являются не допустить вступление Украины в НАТО.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны. По словам экс-сотрудника ЦРУ, Россия в любом случае уничтожит военный потенциал Киева. Помимо этого, Москва стремится к сдерживанию деятельности НАТО у своих границ.