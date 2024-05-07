В США рассказали о планах России нанести НАТО поражение на Украине

Бывший агент ЦРУ Джонсон: Россия стремится нанести поражение НАТО на Украине

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Дела обстоят сейчас так — как я считаю, речь не только об Украине, но и о разоружении НАТО», — отметил он.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, Россия в любом случае уничтожит военный потенциал Киева. Помимо этого, Москва стремится к тактическому поражению сил НАТО, подчеркнул он.

Ранее Джонсон объяснил невозможность ввода американских войск на Украину. По его мнению, для этого Соединенным Штатам потребовалась бы большая армия, состоящая из 600-700 тысяч солдат, и несколько месяцев серьезной подготовки.