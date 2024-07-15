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07:16, 15 июля 2024Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников

МО РФ: украинские военные выпустили по трем регионам России 22 БПЛА

Фото: Globallookpress.com

За ночь с 14 на 15 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России более двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, всего система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила над территорией страны 22 БПЛА. Один дрон был сбит в небе над Липецкой областью, еще шесть — над Крымом. Остальные 15 БПЛА ВСУ система ПВО сбила над Брянской областью.

Попытки атак со стороны украинской армии МО охарактеризовало как акты терроризма.

Президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Марк Леонов
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