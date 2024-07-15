Украина выпустила по территории России еще шесть дронов

Военные России нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько запущенных Украиной беспилотников, еще один дрон был перехвачен. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным МО, Украина выпустила дроны по территории трех российских регионов — Брянской, Курской и Орловской областям. Всего военными было нейтрализовано шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в ведомстве.