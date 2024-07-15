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09:03, 15 июля 2024Россия

Украина выпустила по территории России еще шесть дронов

Военные России нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько запущенных Украиной беспилотников, еще один дрон был перехвачен. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным МО, Украина выпустила дроны по территории трех российских регионов — Брянской, Курской и Орловской областям. Всего военными было нейтрализовано шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — объявили в ведомстве.

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