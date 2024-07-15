Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 15 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Польшу в нагнетании напряженности на границе

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Минск готов к диалогу о границе, но Варшава — нет

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Минск готов к диалогу о ситуации на границе, но Варшаву это не интересует. В нагнетании напряженности на границе Польшу обвинил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает агентство БелТА.

«По-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. И, наверное, в ее планах — продолжение нагнетания напряженности на границе», — заявил дипломат.

Он отметил, что президент республики Александр Лукашенко настроен на переговоры, но мяч в настоящее время находится на польской стороне.

Ранее Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной. По словам министра обороны Виктора Хренина, напряжение на южном операционном направлении спало, поэтому было решено вернуть войска в пункты постоянной дислокации.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на россиян кредиты

      Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

      Российскому углю нашли новые рынки сбыта

      Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

      Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

      Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

      Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

      «Роснано» досрочно погасило часть долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше