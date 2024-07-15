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07:45, 15 июля 2024Бывший СССР

Во Львове после удара молнии начались проблемы со светом

«Страна»: в Львове после удара молнии начались проблемы со светом
СюжетВзрывы в Одессе:

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове, после чего в городе начались проблемы со светом. Об этом сообщает «Страна».

Позже, как передает «РБК-Украина» заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко уточнил, что на улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. «В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома двухэтажной застройки вокруг улицы Кобылицы», — рассказал он. На улице Трускавецкой молния попала в заброшенное здание, после чего начался пожар.

Ранее в Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что спустя час после ракетного удара в городе продолжается серия взрывов с последующей детонацией.

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      Сергей Грехов
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