Во Львове после удара молнии начались проблемы со светом

«Страна»: в Львове после удара молнии начались проблемы со светом

Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове, после чего в городе начались проблемы со светом. Об этом сообщает «Страна».

Позже, как передает «РБК-Украина» заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко уточнил, что на улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. «В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома двухэтажной застройки вокруг улицы Кобылицы», — рассказал он. На улице Трускавецкой молния попала в заброшенное здание, после чего начался пожар.

Ранее в Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что спустя час после ракетного удара в городе продолжается серия взрывов с последующей детонацией.