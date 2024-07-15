В Минске обвинили Литву в вербовке белорусов

ОНТ: Литовские спецслужбы вербуют белорусов путем шатнажа

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы вербует граждан Белоруссии с помощью шантажа. Об этом сообщил белорусский канал ОНТ.

Телеканал рассказал про бывшего главу Республиканского союза туристических организаций и члена межведомственной комиссии по развитию туротрасли при правительстве Белоруссии Александра Мирского.

По данным ОНТ, в 2015 году он приехал в Литву, где его «жестко приняли» сотрудники ДГБ. Его отвезли в отель, где Мирский подвергся шантажу бизнесом и семьей. С тех пор на протяжении семи лет он передавал Литве информацию о конкретных людях в Белоруссии.

Помимо этого, эфире ОНТ вспомнили о бывшем директоре санатория «Беларусь» в литовском Друскининкае Андрее Кобеле, которого литовские спецслужбы также завербовали путем шантажа. Он передавал служебные документы, в обмен на которые получал взятки и гарантии сохранности дома, который он противозаконно построил в курортной зоне в Литве.

Ранее стало известно, что в Литве запретят имеющим доступ к гостайне людям ездить в Россию и Белоруссию. Запрет коснется около 56 тысяч человек.