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20:30, 15 июля 2024Силовые структуры

В Москве мужчина домогался школьницы на лестничной площадке и был арестован

В Москве суд арестовал мужчину, который домогался школьницы в подъезде

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал мужчину, который домогался 13-летнюю девочку на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

По версии следствия, 6 июля фигурант был на лестничной площадке жилого дома на улице Ратной. Там он совершил развратные действия в отношении школьницы, после чего скрылся.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы.

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