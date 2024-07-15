В Москве мужчина домогался школьницы на лестничной площадке и был арестован

В Москве суд арестовал мужчину, который домогался 13-летнюю девочку на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).
Мужчина проходит обвиняемым по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
По версии следствия, 6 июля фигурант был на лестничной площадке жилого дома на улице Ратной. Там он совершил развратные действия в отношении школьницы, после чего скрылся.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы.