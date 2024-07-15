В небе над российским регионом сбили дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом», — заявил он.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Богомаз рассказал, что четыре дрона уничтожены над территорией Севского района области, а также по одному над Погарским и Брасовским районами.
Позже он сообщил об уничтожении еще трех беспилотников над Злынковским районом.