В небе над российским регионом сбили дрон ВСУ

Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в Трубчевском районе Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Трубчевским районом Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Трубчевским районом», — заявил он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз рассказал, что четыре дрона уничтожены над территорией Севского района области, а также по одному над Погарским и Брасовским районами.

Позже он сообщил об уничтожении еще трех беспилотников над Злынковским районом.