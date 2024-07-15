В подполье рассказали об устроивших перестрелку с пограничниками украинских дезертирах

Лебедев: украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о семерых украинских дезертирах, которые устроили перестрелку с пограничниками на границе Одесской области и Молдавии.

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать», — рассказал подпольщик.

По его словам, ожесточенное сопротивление задержанию устроили те, кто участвовал в боевых действиях. Пограничники, как отметил Лебедев, отступили, понеся потери, а дезертиры избавились от оружия и погонов в реке, чтобы стать некомбатантами и попасть под действие норм для беженцев.

Ранее в Одесской области дезертир напал на отряд пограничной заставы.