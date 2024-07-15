В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях

В Рязани мигрант-нелегал напал на прохожих и извинился на коленях на видео

В Рязани мигрант напал на прохожих в темное время суток, впоследствии он извинился на видео, стоя на коленях, сообщает Telegram-канал «Община Новости».

На кадрах стоящий на коленях мужчина называет себя гражданином Узбекистана и сообщает, что находится в России нелегально. Иностранец говорит, что совершил нападение в пьяном виде, и просит простить его.

По данным полиции, которые приводит канал, мигранта задержали при попытке сбежать в другой регион. «Русская община» сообщила, что рязанцы уже не первый раз жалуются на приезжих.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов попали в полицейский участок после конфликта со стрельбой. По словам местных жителей, двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись.