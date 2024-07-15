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11:14, 15 июля 2024Россия

В России нападавший на прохожих мигрант записал извинения на коленях

В Рязани мигрант-нелегал напал на прохожих и извинился на коленях на видео
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

В Рязани мигрант напал на прохожих в темное время суток, впоследствии он извинился на видео, стоя на коленях, сообщает Telegram-канал «Община Новости».

На кадрах стоящий на коленях мужчина называет себя гражданином Узбекистана и сообщает, что находится в России нелегально. Иностранец говорит, что совершил нападение в пьяном виде, и просит простить его.

По данным полиции, которые приводит канал, мигранта задержали при попытке сбежать в другой регион. «Русская община» сообщила, что рязанцы уже не первый раз жалуются на приезжих.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов попали в полицейский участок после конфликта со стрельбой. По словам местных жителей, двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись.

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      Алан Босиков
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