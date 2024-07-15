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16:54, 15 июля 2024Бывший СССР

В России объяснили влияние отставки правительства Эстонии на политику страны

«Абзац»: эксперт объяснил, как отставка правительства Эстонии повлияет на страну
СюжетСанкции против России:
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

После отставки премьер-министра Эстонии Каи Каллас и формирования нового правительства политика страны не изменится. Об этом заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, передает издание «Абзац».

По его словам, политикой Эстонии управляет американское посольство, а не премьер-министр, президент или парламент. У республики нет субъектности, поэтому ее политика не изменится из-за отставки членов правительства.

«Эстония вступала и в Европейский союз, и в НАТО, зная, что суверенитета у нее не будет, заранее отказываясь от суверенитета», — заключил аналитик.

Ранее Каллас призвала Европейский союз (ЕС) усилить санкции против России. Она добавила, что если страны ЕС будут воздерживаться от санкций, чтобы получить выгоду, военные действия на Украине продлятся гораздо дольше.

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      Илья Таксюр
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