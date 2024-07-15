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14:51, 15 июля 2024Экономика

В России выявили тысячи случаев контрабанды валюты

ФТС выявила 5449 случаев контрабанды наличной валюты на 922,4 миллиона рублей

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

По итогам первой половины 2024 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили 5449 случаев контрабанды валюты на общую сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В ФТС отметили, что в годовом выражении количество попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств незначительно сократилась. В то же время сумма контрабанды валюты за этот период осталась примерно на том же уровне. Так, в январе-июне 2023 года сотрудники ФТС выявили 5915 подобных инцидентов на 911,4 миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что главной целью валютных контрабандистов был вывоз долларов, евро и российских рублей. Основными конечными пунктами при таких схемах чаще всего выступали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан. Всего за первое полугодие по статье 200.1 УК РФ («контрабанда денежных средств») таможенные органы возбудили 41 уголовное дело. При этом более половины из них (25) — по фактам незаконного вывоза, резюмировали в ФТС.

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В начале марта руководство Центробанка (ЦБ) продлило ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года. Условия остались прежними. Для граждан, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие составляет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом выдача наличной валюты (долларов, евро, фунтов и иен) юридическим лицам нерезидентов не будет производиться до осени.

В первой половине июня 2024 года руководство Министерства финансов США значительно расширило список антироссийских санкций, включив в него Московскую биржу и ее дочерние организации — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро, а в ЦБ заявили о приостановке операций с гонконгскими долларами с целью снижения рисков. В регуляторе также пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

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      Анатолий Акулов
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