В России выявили тысячи случаев контрабанды валюты

ФТС выявила 5449 случаев контрабанды наличной валюты на 922,4 миллиона рублей

По итогам первой половины 2024 года сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили 5449 случаев контрабанды валюты на общую сумму в эквиваленте 922,4 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

В ФТС отметили, что в годовом выражении количество попыток незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств незначительно сократилась. В то же время сумма контрабанды валюты за этот период осталась примерно на том же уровне. Так, в январе-июне 2023 года сотрудники ФТС выявили 5915 подобных инцидентов на 911,4 миллиона рублей.

В ведомстве добавили, что главной целью валютных контрабандистов был вывоз долларов, евро и российских рублей. Основными конечными пунктами при таких схемах чаще всего выступали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан. Всего за первое полугодие по статье 200.1 УК РФ («контрабанда денежных средств») таможенные органы возбудили 41 уголовное дело. При этом более половины из них (25) — по фактам незаконного вывоза, резюмировали в ФТС.

В начале марта руководство Центробанка (ЦБ) продлило ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года. Условия остались прежними. Для граждан, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, лимит на снятие составляет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом выдача наличной валюты (долларов, евро, фунтов и иен) юридическим лицам нерезидентов не будет производиться до осени.

В первой половине июня 2024 года руководство Министерства финансов США значительно расширило список антироссийских санкций, включив в него Московскую биржу и ее дочерние организации — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. После этого российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро, а в ЦБ заявили о приостановке операций с гонконгскими долларами с целью снижения рисков. В регуляторе также пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.