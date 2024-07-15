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03:53, 15 июля 2024Россия

В российском регионе объявили воздушную опасность и угрозу атаки беспилотников

МЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность

Фото: Globallookpress.com

В Липецкой области объявлена воздушная опасность, об этом в Telegram-канале сообщило управление МЧС по российскому региону.

«Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области», — заявили в ведомстве.

В Становлянском округе Липецкой области действует предупреждение о красном уровне угрозы атаки беспилотников.

В ночь на 15 июля система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз.

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