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16:35, 15 июля 2024Мир

В США допустили причастность Секретной службы к покушению на Трампа

Джонсон: Секретная служба США может быть причастна к покушению на Трампа

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Секретная служба США может быть причастна к покушению на экс-президента Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в Пенсильвании. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью «Известиям».

«Похоже, они [агенты Секретной службы] увидели стрелявшего, медленно отреагировали, начав стрелять в него только после того, как он выстрелил», — сказал он.

По словам Джонсона, это можно интерпретировать как некоторое соучастие ведомства в попытке устранить Трампа, «потому что нет никакого объяснения, почему Секретная служба не предотвратила покушение». Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул плохое владение огнестрельным оружием представителей службы.

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Напавший на него Томас Мэтью Крукс выстрелом ранил Трампа в ухо. От последующих выстрелов экс-президента США прикрыли агенты Секретной службы.

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      Виктория Кондратьева
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