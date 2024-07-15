ТАСС: ВС РФ уничтожили существенную часть группировки ВСУ в Новоселовке Первой

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили значительную часть группировки украинских войск в селе Новоселовка Первая Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

«В Новоселовке Первой идет зачистка. Большая часть группировки противника уничтожена», — рассказали агентству в силовых структурах.

Отмечается, что, помимо личного состава, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки единиц техники на этом направлении.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по складу боеприпасов и личному составу ВСУ в Харькове. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, мощный взрыв прозвучал в городе 14 июля около 22:18. Предположительно, удар был нанесен по объекту в северной части Харькова.

