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18:45, 15 июля 2024Силовые структуры

Юристы предупредили россиян об опасности перевода по номеру телефона

RTVI: в Москве за четыре года осуждены 150 человек за пособничество терроризму
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: freepik / Freepik

В Москве с 2020 года были осуждены 150 человек за пособничество терроризму, и количество подобных дел растет по всей стране. Об этом сообщает RTVI.

Рост арестов по этой статье в столице начался после теракта в «Крокус Сити Холле». Людей привлекают к уголовной ответственности за переводы террористическим организациям либо за любое другое содействие. Так, например, фигуранта дела о теракте Алишера Касимова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) арестовали за сдачу в аренду квартиры террористам, напавшим на концертный зал, несмотря на то что в суде он заявил, что ничего не знал об их планах.

Юристы, опрошенные RTVI, признают опасность для простых граждан стать невольным фигурантом подобных дел лишь за перевод по номеру телефона за шаурму или поездку в такси. Адвокат Вадим Клювгант указал на размытость формулировок в законах об экстремизме и терроризме, которая позволяет толковать их в обвинительную сторону. Обвинение должно доказать прямой умысел перевода террористам, но на практике следователи заявляют, что фигурант дела сделал перевод, значит, понимал, что делал, а следовательно — пособник, отмечает он.

С ним соглашается адвокат Дмитрий Джулай, защищающий граждан по делам об экстремизме и терроризме. По его словам, человек может перевести деньги таксисту-мигранту, а потом он окажется террористом и придется доказывать, что не спонсировал его.

5 июля сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций.

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      Любовь Ширижик
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