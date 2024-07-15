Южная Корея отказалась поддерживать прежний уровень отношений с Россией

МИД: Южная Корея не сможет поддерживать прежний уровень отношений с Россией

Южная Корея не сможет поддерживать прежний уровень отношений с Россией после заключения Договора о всеобъемлющем партнерстве КНДР и России. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель, передает РИА Новости.

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, словно ничего не случилось», — заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что отношения с Россией и ранее были напряженными на фоне украинского конфликта, однако из-за подписания договора с КНДР «они еще более осложнились». По мнению Чо Тхэ Еля, сближение Москвы и Пхеньяна также не соответствует интересам Пекина, с которым Сеул намерен наращивать стратегическую коммуникацию.

В конце июня Южная Корея расширила санкции против России.