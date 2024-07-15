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16:28, 15 июля 2024Мир

Захарова заявила о предсказуемости покушения на Трампа

Захарова: официальные лица США давно заявляли о физическом устранении Трампа
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа было предсказуемым, так как американские официальные лица давно заявляли о физическом устранении бывшего лидера. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Захаровой, в России давно обратили внимание на призывы к устранению Трампа, которые «произносили не какие-то маргиналы».

«Речь шла уже об официальных, верифицированных заявлениях американского политического истеблишмента», — заявила дипломат. Среди политиков, призывавших к устранению бывшего американского лидера, Захарова назвала конгрессмена Дэна Голдмана и публициста Роберта Кагана.

Представитель МИД добавила, что в США в настоящее время наблюдается «не просто поляризация общества, а состояние предгражданской войны». Она подчеркнула, что американские власти «стимулируют разжигание ненависти» не только на внутриполитическом уровне, но и по отношению к другим государствам.

Ранее Захарова, комментируя покушение на Трампа, говорила, что демократия в США «доведена до суицидального состояния».

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      Елизавета Мытарева
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