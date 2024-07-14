В МИД России прокомментировали покушение на Трампа

Представитель МИД Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

Захарова отметила, что демократия в США доведена до суицидального состояния. Она обратила внимание на статьи западных СМИ, в которых пишут, что покушение на политика является «угрозой американской демократии».

«Вот-вот, значит угроза внутри, а не во вне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала традицией покушения на жизнь президентов в США.

О стрельбе на митинге Дональда Трампа стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда политик говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.