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13:49, 15 июля 2024Экономика

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на ремонт

Здание Ленинградского вокзала в Москве закроют на реконструкцию с 11 августа

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Москве здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию, ремонт начнется с 11 августа. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Все поезда продолжат прибывать и отправляться согласно расписанию. Но путь к ним изменится. Кроме того, само пассажирское здание будет закрыто. А камерами хранения, залами ожидания и кассами можно будет воспользоваться на соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

«В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему Московского транспорта по задаче мэра Сергея Собянина», — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов. Дата окончания реконструкции пока не названа.

Ленинградский вокзал — старейший в городе, здание построили еще 1844—1851 годах по проекту архитектора Константина Тона. Сейчас Ленинградский вокзал обслуживает станцию «Москва-Октябрьская». Последняя реконструкция Ленинградского вокзала проходила с 2011 по 2013 год.

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      Платон Щукин
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