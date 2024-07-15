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18:08, 15 июля 2024Бывший СССР

Зеленский выставил Западу требование

Зеленский потребовал от Запада тратить военную помощь на вооружение

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада, чтобы выделенные на военную помощь финансы тратились на вооружение, а не гуманитарную помощь. Его слова приводит ТАСС.

«Для меня очень важно, чтобы деньги, которые выделены на оружие Украине, пришли в виде оружия Украине, а не в виде транспорта, еще чего-то, гуманитарных пакетов и так далее», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если в рамках пакета выделено 40 миллиардов евро военной помощи, то необходимо направить эти средства на оружие, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и другое. Украинский лидер также отметил важность своевременного прибытия вооружения. По его словам, важно, «чтобы дошло все и не размазалось».

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      Кристина Есикова
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