Зеленский выставил Западу требование

Зеленский потребовал от Запада тратить военную помощь на вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада, чтобы выделенные на военную помощь финансы тратились на вооружение, а не гуманитарную помощь. Его слова приводит ТАСС.

«Для меня очень важно, чтобы деньги, которые выделены на оружие Украине, пришли в виде оружия Украине, а не в виде транспорта, еще чего-то, гуманитарных пакетов и так далее», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если в рамках пакета выделено 40 миллиардов евро военной помощи, то необходимо направить эти средства на оружие, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы и другое. Украинский лидер также отметил важность своевременного прибытия вооружения. По его словам, важно, «чтобы дошло все и не размазалось».