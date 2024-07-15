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18:20, 15 июля 2024Спорт

Журова ответила пославшему депутатов Плющенко

Депутат Журова в ответ Плющенко заявила, что ехать на Олимпиаду-2024 не надо
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, пославшему парламентариев за просьбу поддержать бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит RTVI.

Журова заявила, что ехать на Олимпиаду не надо, при этом бойкотировать соревнования тоже. «Мои коллеги-депутаты недопонимают, к сожалению, видимо, что "бойкот" мы уже по сути, устроили, просто мы не объявили его публично», — посчитала она.

Ранее Плющенко раскрыл ответ, который он дал просившим его поддержать бойкот Игр в Париже депутатам. «Я их послал в космос, этих депутатов. Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа», — рассказал он.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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