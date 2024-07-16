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19:52, 16 июля 2024Силовые структуры

Четверых членов российской ОПГ осудили за аферы с недвижимостью на 203 миллиона рублей

В Москве осудили четверых участников ОПГ за аферу с 23 объектами недвижимости

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры г. Москвы

В Москве осудили четверых членов организованной преступной группы за аферы с недвижимостью на 203 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Как установил суд, члены ОПГ занимались незаконным приобретением прав на чужую недвижимость. 61-летний осужденный Игорь Заграй в 2012 году являлся нотариусом, 40-летний осужденный Сергей Горлов — риелтором, 45-летний Николай Черненков и 52-летняя Любовь Кузнецова тогда подключились к ОПГ в качестве руководителей структурных подразделений. Кроме них, в деле еще 18 человек являются фигурантами. Все они — сообщники и выступали в роли мнимых наследников.

По данным следствия, в период с 2012 по 2021 годы члены ОПГ совершили аферы с 23 объектами недвижимости и легализовали деньги путем продажи 18 квартир. Общий ущерб от деятельности ОПГ составляет более 203 миллиона рублей.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники признаны виновными по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество, а также о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Заграй получил 11,5 года лишения свободы. Он лишен права занимать должности на государственной службе, связанной с нотариальными действиями, на три года. Горлов осужден на 13,5 года, Черненков — на 5 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кузнецова, в свою очередь, получила 3,5 года лишения свободы условно — с испытательным сроком в три года. Ее также лишили права занимать должности на государственной службе, связанной с организационно-распорядительными функциями, на три года.

Помимо основных фигурантов, виновными признаны 18 сообщников. Двое из них получили два года и три месяца, а также три с половиной года — сроки будут отбываться в колонии общего режима. Остальные — от двух до пяти лет условно, с испытательными сроками.

Ранее сообщалось, что в Тулуне сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов городской думы по обвинению в мошенничестве с недвижимостью.

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      Анна Габай
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