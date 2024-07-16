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08:35, 16 июля 2024Россия

Четыре россиянина пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Четыре жителя Белгородской области пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, три человека пострадали в Шебекино, еще один — в селе Новая Таволжанка.

«У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти», — рассказал губернатор, добавив, что у четвертого пострадавшего — осколочные ранения конечностей и поясницы.

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      Марк Леонов
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