Четыре россиянина пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

Четыре жителя Белгородской области пострадали при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, три человека пострадали в Шебекино, еще один — в селе Новая Таволжанка.

«У одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти», — рассказал губернатор, добавив, что у четвертого пострадавшего — осколочные ранения конечностей и поясницы.